Im Duell um den direkten Landesliga-Aufstieg kommt die SGM Deißlingen/Lauffen zweimal zurück – und scheitert am Ende auf die brutalst mögliche Weise.

Rückspiel zum Landesliga-Aufstieg: VfL Mühlheim – SGM Deißlingen Lauffen 5:5 nach Elfmeterschießen (1:2; 2:3). Es war das Spiel der beiden besten Bezirksligisten der Saison 2024/25. Sowohl die SGM Deißlingen/Lauffen als auch der VfL Mühlheim hatten ihre jeweilige Staffel dominiert und hätten sich den Aufstieg verdient gehabt.

Daran ließen die beiden Kontrahenten auch im Rückspiel der Entscheidungsrunde um den direkten Landesliga-Aufstieg keinen Zweifel. Nachdem Mühlheim auswärts mit 1:0 vorgelegte hatte, konterte die SGM Deißlingen/Lauffen am Pfingstsamstag auf fremdem Platz und gewann nach regulärer Spielzeit mit 2:1.

Damit erzwang die SGM die Verlängerung, kam auch in dieser nach Gegentreffer wieder zurück – und musste sich am Ende auf brutalst mögliche Art im Elfmeterschießen doch noch geschlagen geben.

Zur Pause sieht es nach einem Mühlheimer Sieg aus

Doch von Anfang an: Auch von einer 1:0-Pausenführung für den VfL und einem vergebenen Elfmeter in Durchgang eins ließ sich die SGM von Trainer Felix Schaplewski nicht beirren. Zwei Tore vom besten Bezirksliga-Torschützen Robin Schumpp – 65. und 69. Minute – drehten die Partie binnen vier Minuten.

Weil den Gastgebern anschließend kein eigener Treffer mehr gelang, ging die spannende Partie am Samstag in die Verlängerung.

Erste Saisonniederlage nach 90 Minuten

Kuriose Randnotiz: Es war die erste Pflichtspielniederlage nach 90 Minuten für den Pokalfinalisten, der die mit Abstand beste Abwehr der beiden Bezirksliga-Staffeln stellt. Gegen den 100-Tore-Angriff der SGM Deißlingen/Lauffen hielt das VfL-Bollwerk jedoch nur gut eine Stunde die Null, so dass 30 Extra-Minuten fällig wurden.

Diese entwickelten sich dann zu einem echten Fußball-Krimi, der alle Zuschauer in Mühlheim mitriss. Lange passierte jedoch nichts, dann traf Andreas Sauter in der 116. Minute zum 2:2-Ausgleich für die Gastgeber.

Irre Schlussphase in der Verlängerung

Die Entscheidung? Mitnichten! Nur zwei Minuten später zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Dieses Mal machte es die SGM besser und Marcel Herzog traf per Strafstoß zum 3:2 und egalisierte damit zum zweiten Mal an diesem Nachmittag den Rückstand aus dem Hinspiel.

Elfmeterschießen bringt die Entscheidung

Die Folge nach dieser irren Verlängerung: Elfmeterschießen um den Aufstieg. In diesem hatten die Gastgeber die besseren Nerven, 3:2 hieß es nach dem spannenden Shootout für den VfL, der damit in die Landesliga aufsteigt.

So geht’s für die SGM Deißlingen/Lauffen weiter

Der Rest war grenzenloser Jubel bei den Mühlheimern und Enttäuschung bei der SGM Deißlingen/Lauffen. Der Sprung in die Landesliga ist für die Elf von Schaplewski jedoch weiterhin über den Umweg Relegation möglich.

Am kommenden Samstag, 14. Juni, trifft die SGM nun auf den Relegationsteilnehmer aus der Landesliga. Ob das der TSV Frommern oder Harthausen ist, entscheidet sich endgültig am Pfingstmontag, wenn klar ist, ob die TSG Balingen aufsteigt.

Der Gewinner dieses Duells spielt dann am 22. Juni gegen einen weiteren Bezirksliga-Vizemeister (Nordschwarzwald oder Alb) um den Landesliga-Aufstieg. Die extrem bittere Niederlage im Elfmeterschießen in Mühlheim muss die SGM Deißlingen/Lauffen also schnell wegstecken.