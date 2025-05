1 Drei, die sich gut verstehen: Werner Hoos (links) und Norbert Sindram vom Same-Arbeitskreis freuen sich über den Besuch von Sister Bridget aus Tansania. Foto: Daniela Schneider Was verbindet die katholische Seelsorgeeinheit Neckar-Baar mit Menschen in Tansania? Sister Bridget Kokiambo versichert: Jede Menge!







Link kopiert



Besuch aus Afrika – das ist in der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar keine Seltenheit. Die Verbindung in die Partnerdiözese Same in Tansania ist nach wie vor sehr lebendig und so kommt es, dass Sister Bridget Kokiambo hier zu Gast ist.