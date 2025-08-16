Drängler verursacht Unfall: 34-Jähriger wird auf L 385 bei Rottenburg bedrängt

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Freitagnachmittag auf der L 385 zwischen Rottenburg und Weiler ereignet.
Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf überholte auf der Landstraße mehrere Fahrzeuge, schloss im weiteren Verlauf auf einen 34-jährigen BMW-Fahrer auf und bedrängte diesen durch dichtes Auffahren. Der BMW-Fahrer verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit und wurde kurz darauf von dem Golf-Fahrer überholt, der anschließend unvermindert und augenscheinlich grundlos stark abbremste.