Drängler verursacht Unfall: 34-Jähriger wird auf L 385 bei Rottenburg bedrängt

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Freitagnachmittag auf der L 385 zwischen Rottenburg und Weiler ereignet.

Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf überholte auf der Landstraße mehrere Fahrzeuge, schloss im weiteren Verlauf auf einen 34-jährigen BMW-Fahrer auf und bedrängte diesen durch dichtes Auffahren. Der BMW-Fahrer verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit und wurde kurz darauf von dem Golf-Fahrer überholt, der anschließend unvermindert und augenscheinlich grundlos stark abbremste.

Das erkannte der Fahrer des BMW zu spät und kollidierte mit dem VW Golf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrer des VW Golf machen können, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 zu melden.