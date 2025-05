Drache aus Sulz: „Streusel“ begeistert beim Maskottchen-Treffen

Der süße Salzdrache erobert mit seiner charmanten Art die Herzen der Kinder. Damit knüpft er an eine schöne Tradition an.

Der Sulzer Salzdrache „Streusel“ hat als einer der Publikumslieblinge am großen Maskottchen-Treffen beim Familientag des Stuttgarter Frühlingsfests teilgenommen. Gemeinsam mit über zwanzig weiteren Maskottchen – darunter „Fritzle“ vom VfB Stuttgart, „Äffle und Pferdle“ und „Johnny Blue“ vom TVB Stuttgart – begeisterte Streusel kleine und große Besucher mit Fotos, Umarmungen und seiner charmanten Art.

„Streusel ist mehr als nur ein Maskottchen – er ist ein Botschafter für Sulz und für das, was unsere Stadt ausmacht: Fantasie, Offenheit und die Freude am Entdecken“, betont Bürgermeister Jens Keucher.

Spielerische Entdeckerlust

Seit seiner Entdeckung im Jahr 2020 auf einem Salzschatz tief unter Sulz, ist der beliebte Drache auch als Plüschtier in Kinderzimmern, Schulklassen und sogar international in Haushalten von Montendre in Frankreich bis San Francisco in den USA und Lima in Peru zuhause.

Mit seiner Teilnahme am Maskottchen-Treffen setzte Streusel ein Zeichen für die Verbundenheit von Tradition, Regionalität und spielerischer Entdeckerlust – und machte Sulz am Neckar in Stuttgart einmal mehr sichtbar. Schon 2020 hatte Streusel übrigens beim ersten Maskottchen-Treffen im Mercedes-Benz Museum teilgenommen.