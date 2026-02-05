Dr. Pop in Schramberg: Musikwissenschaft trifft Humor

Kabarettist Markus Henrik alias Dr. Pop zeigte beim Auftritt, dass er als promovierter Musikwissenschaftler zu den „Pyrotechnikern“ in Sachen Musik plus Humor gehört.
Dr. Pop brachte ebenso viel Witz wie wissenschaftlich belegte Fakten auf die Szene 64-Bühne. Gleich eines Wirbelwinds sauste Markus Henrik alias Dr. Pop zwischen Sampler-Klangerzeuger, Klavier, Keyboard der legendären Marke „Roland D-50“ und Gitarre singend und rappend hin und her – das Mikro teils zwischen Kinn und Achsel eingeklemmt, weil für die Nutzung des Mikroständers offenbar keine Zeit blieb – und dozierte auf sehr unterhaltsame Weise zum Thema warum, was und wie „hitverdächtig“ – so der Name seiner Stand-Up-Comedy-Show – sein sollte.