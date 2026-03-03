DownTown Hechingen: Taucher, Poseidon, Nixen und Slush-Eis

„Das ist inklusiv“, strahlte mit Ulrike Kapala eine der Vorsitzenden des Vereins „DownTown“ über den mehr als gelungenen Badespaß, den der Verein „für jung und anders“ im Hechinger Hallenbad veranstaltete. Wenn man sonst mit seinem Kind ins Schwimmbad geht, „ist man doch in der Minderheit und wird beäugt“. Aber am Samstagnachmittag waren alle „ganz normal“ im Hechinger Schwimmbad – und alle in der Mehrheit.​

Das schuf eine ganz besondere Atmosphäre, in der sich Familien plantschend im Kinderbecken annäherten und austauschten. Ganz niederschwellig und simpel, die beste und einfachste Form von Inklusion. Manche von ihnen waren dafür sogar extra aus dem Kreis Rottweil gekommen und hatten eine Riesenfreude.​

Denn der Verein „DownTown“ bot hier eben ein Angebot für alle – für Kinder, Jugendliche und Familien mit und ohne Behinderung und aus den verschiedensten Spektren – ein großer Spaß mit Spiel und Austausch… und ganz ohne Berührungsängste.

Wer wollte, durfte mit dem Tauchclub auch mal so richtig in die Tiefe gehen. Foto: Steinhilber

Dafür sorgten nicht nur das Bade- und aufblasbare Spielzeug, das der Verein zur Verfügung stellte, sondern auch die tollen Stationen, die die Veranstalter mit der Unterstützung zahlreicher Helferinnen und Helfern aufgebaut hatten.​

Ob „Arschbomben“-Wettbewerb, Turmspringen, Schatzsuche in den Perlen, Angeln oder Wasserballwerfen bei diesem Rundkurs hatten alle ihren Spaß. Mit den Laufkarten konnten sich die Kinder nach getaner „Spaßarbeit“ am Glücksrad noch einen kleinen Preis „erdrehen“.​

Rund gedreht hat sich auch die Maschine mit dem Slush-Eis. Betrieben wurde diese von den Jugendlichen des Vereins selbst – und sie hatten ihre helle Freude daran, die süße Abkühlung unter das durstige Publikum zu bekommen.

Fühlen wie eine Meerjungfrau

Zusätzlich hatte der Inklusionsverein noch zwei weitere Highlights zu bieten. Denn mit der sensationellen Unterstützung des Tauchclubs, der mit weit mehr als zehn Unterstützern am Start waren, gab es außerdem die Möglichkeit, mit echten Tauchgeräten seine Bahnen durchs Becken zu ziehen.

Klar, mit professioneller Einweisung und Betreuung. Wer sich daneben wie eine Meerjungfrau fühlen wollte, hatte dazu die Gelegenheit bei „Meerjungfrau Tina“ und ihrem Meerjungfrauenschwimmen mit bunt glitzernden Schwanzflossen. Und das, sei gesagt, sieht erstmal leichter aus, als es dann ist. Mit ein bisschen Übung hatten die Kinder aber schnell den Dreh raus.

Möglich gemacht hat dieses Angebot die Teilnahme an einer Spendenaktion des Reutlinger Radiosenders „Neckaralb live“, so die Vorsitzende des Vereins. 1000 Euro gab es da für „DownTown“. Und auch sonst war die Unterstützung groß. Leckeres Essen bot der Schwimmbadkiosk – und vor allem auch die Stadt bereitete der Aktion einen warmen Empfang. Der Eintritt ins Schwimmbad war für die Aktion ermäßigt, und bei so viel „Kindergewusel“ im Bad wurde selbstredend auch das Aufsichtspersonal aufgestockt.​

Der vorab formulierte Wunsch des Hechinger Vereins, „es soll einfach ein schöner Tag sein“, wurde mit einem regelrechten „Knallertag“ weit übertroffen. Dieser fand sein passendes Ende mit einer Wasserball- und Wasserbombenschlacht.