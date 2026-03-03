DownTown Hechingen: Taucher, Poseidon, Nixen und Slush-Eis

Beim Badespaß des Vereins „DownTown“ im Hechinger Hallenbad wurden neue Kontakte geknüpft.
„Das ist inklusiv“, strahlte mit Ulrike Kapala eine der Vorsitzenden des Vereins „DownTown“ über den mehr als gelungenen Badespaß, den der Verein „für jung und anders“ im Hechinger Hallenbad veranstaltete. Wenn man sonst mit seinem Kind ins Schwimmbad geht, „ist man doch in der Minderheit und wird beäugt“. Aber am Samstagnachmittag waren alle „ganz normal“ im Hechinger Schwimmbad – und alle in der Mehrheit.