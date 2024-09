Downing Street: Britischer Premier: Neues Kätzchen heißt Prince

2 In der Downing Street gibt es schon tierische Bewohner, darunter Kater Larry. Foto: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Neuer Bewohner in der Downing Street: Premierminister Keir Starmer hat in einem BBC-Interview über das neue Kätzchen der Familie gesprochen. Es ist nicht das erste im bekannten Regierungssitz.









London - Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hat den Namen des neuen Bewohners in der Downing Street verraten. Zur Familie gehöre nun ein Sibirisches Kätzchen namens Prince, erzählte der 62-Jährige in einem BBC-Interview. Das Kätzchen sei weiß und habe blaue Augen. Starmer hatte nach seinem Wahlsieg im Juli den Regierungssitz in der bekannten Londoner Adresse übernommen.