2 Am Samstag waren als Headliner die Lokalmatadoren "Ambience" am Start. Foto: Fritsch

Gegen 19.30 Uhr zog der Bassist von Cosmic Mints das T-Shirt aus. Mit nacktem Oberkörper bearbeitete er seinen Bass, sei es weil ihm in der schwindenden Schwüle heiß geworden, sei es, weil er vom beginnenden Regenguss nass geworden war.

Nagold - Am Abend des zweiten Tages von Nagold Double Stage im Hof der Alten Seminarturnhalle setzte Regen ein, was die Stimmung jedoch keineswegs getrübt hat. Im Gegenteil. Es schien, als ob die Leute aufhören würden, an ihren Bierbänken festzusitzen, um sich im Stehen besser der Musik hingeben zu können.

Genauer gesagt, allen Arten von Rockmusik. Hard Rock (Set To Revolt und Midnite Sky), Crossover (Roundhouse) sowie "ungefilterter, einfacher" Rock von SpArTon und eben Cosmic Mints, die ihren Sound als "Psychedelic Fuzz & Roll" bezeichnen. Das war der Schlussakkord der "Vorrunde" bis 20 Uhr.

Interessant war, dass vor 20 Uhr auch viele Kinder dabei waren – manche mit Ohrenschutz, Rockmusik ist halt laut.

Nur Headliner kosten Eintritt

Danach bat Fred Heldmaier vom Verein Alte Seminarturnhalle, der durch das Programm führte, darum, den Hof kurz zu verlassen. Bis acht war das Konzert nämlich frei, Eintritt kosteten nur die so genannten "Headliner". Headliner vom Freitag war die Schwaben-Rock-Band Wendrsonn, am Samstag nahm die Gruppe Ambience die Bühne in Beschlag.

Tatsächlich nahm Ambience den gesamten Hof mit den rund 150 Fans ein. Es sind Lokalmatadoren, die hier in Nagold viele Freunde haben. Schon der relativ lange Soundcheck war ein Genuss, als sich Joachim Schäfer mit dem Saxophon warmspielte. Am Bass André Wehrstein, am Schlagzeug Robert Kudlek, E-Gitarre Christian Ott, Gitarre und Gesang Rouven Lohrer. Das Motto der Band lautet: "We play. You dance".

Der zweite Teil, "you dance", musste pandemiebedingt weitgehend ausfallen, dafür kam das "we play" umso gewaltiger daher. Ambience ist eine Coverband, die Welthits spielt und so das Publikum begeistert.

Der Regen trübte die Stimmung kaum. Es war ein wenig wie beim legendären Woodstock-Festival, nur die Schlammschlacht fand nicht statt. Es zog auch sonst niemand sein T-Shirt aus. Vielmehr zogen sich fast alle etwas über, nämlich den Regenschutz, den der Verein Alte Seminarturnhalle gratis verteilte.