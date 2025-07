Double Stage in Nagold: Musiker fühlen sich wie zu Hause

Double Stage in Nagold

25 Das Publikum genoss den lauen Sommerabend, kühle Getränke und stimmungsvolle Musik. Foto: Thomas Fritsch 25 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Double Stage der Nagolder Seminarturnhalle geriet zu einem Klangkosmos aus Funk, Rock, Pop, Ska und Indie, der alle Sinne bewegte. Und Cocktails gab’s obendrein.







Link kopiert



Es gibt Orte, an denen Musik nicht nur gespielt, sondern gelebt wird. Und es gibt Wochenenden, an denen ein Veranstaltungsort zum pulsierenden Herzstück einer ganzen Stadt wird. Die Double Stage in der Seminarturnhalle Nagold war auch 2025 wieder genau das: ein Klangkosmos voller Funk, Rock, Pop, Ska und Indie, der alle Sinne bewegte.