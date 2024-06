Historisch – anders kann man den 1. Juni 2024 aus Sicht des FC 08 Villingen nicht bezeichnen. Vor 4100 Zuschauern können die Nullachter den Aufstieg in die Regionalliga feiern , während Fußball-Deutschland dabei zuschaut.

Selbst Oberbürgermeister Jürgen Roth kam bei dem ganzen Trubel völlig durcheinander – er gratulierte dem FC 08 Villingen nach Schlusspfiff über die Lautsprecheranlage in der MS Technologie-Arena zunächst zum Aufstieg in die Oberliga.

Das gilt jedoch nur für die U21 des FC 08, die erste Mannschaft darf sich seit Samstag Meister der Oberliga Baden-Württemberg nennen, schafft damit den direkten Sprung in die Regionalliga. Der Unterbau der Nullachter rückt gleichzeitig dank der Meisterschaft in der Verbandsliga direkt in die Oberliga nach – das gab es im Villinger Friedengrund noch nie.

Alles für den "Super-Samstag" gerichtet

Entsprechend war die Stimmung in Deutschlands höchstgelegener Fußballarena, nachdem der FC 08 das entscheidende Spiel gegen den 1. CfR Pforzheim nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Für unglaubliche 4100 Zuschauern begann eine riesige Party.

Die Nullachter hatten dabei alles für den „Super-Samstag“ im Stadion gerichtet und sich die Laune trotz des wechselhaften Wetters nicht vermiesen lassen: Glücksrad, Torwand und Torschussmessanlage des Jugend-Sponsors Sikla standen bereit, alle Kinder erhielten schwarz-weiße Luftballons und der Spielmannszug der Villinger Glonkigilde mit Majoretten sorgte in der Halbzeitpause sowie nach dem Spielende für Stimmung.

FC 08 in der ARD-Sportschau

Mit dem Schlusspfiff und dem gleichzeitigen Platzsturm gab es im Friedengrund mehrere hundert Liter Freibier und weitere Freigetränke, der Verein war bestens auf die große Sause vorbereitet. Kein Wunder: Zuletzt feierten der FC 08 Villingen in der Saison 1965-1966 solch einen Erfolg, als die Schwarz-Weißen in die damals zweithöchste Liga, der Regionalliga Süd, aufstiegen.

Das war aber noch nicht alles: Denn kurz nach Spielende durfte sich dann gar ganz Fußball-Deutschland von den Feierqualitäten in Villingen überzeugen. Ein Team des SWR hatte für die ARD-Sportschau die historischen Szenen eingefangen, vor der Auslosung des DFB-Pokals – hierfür qualifizierte sich der FC 08 Villingen dank des Pokalsiegs vergangene Woche Samstag – flimmerten sie über tausende Bildschirme. Als das Los der Nullachter gezogen wurde (im August darf der Erstligist 1. FC Heidenheim im Friedengrund begrüßt werden) gab es gar eine Liveschalte in die MS Technologie-Arena.

Feier bis zum frühen Morgen

Unter dem Jubel der Zuschauer und des Meister-Teams durfte Trainer Mario Klotz seine Stimme zum Los abgeben, das Interview musste jedoch vorzeitig beendet werden – eine Bierdusche für den Coach und die feierwütigen Nullachter ließen dem Reporter keine Chance. Was für Szene, die aus Villingen nach ganz Deutschland getragen wurden!

Auch danach gab es kein Halten mehr. Im Stadion sowie der Gaststätte und später in der Villinger Innenstadt ließen es die Nullachter bis zum frühen Morgen krachen und feierten das Double. Direkte danach ging es für das Team der ersten Mannschaft sowie der U21 nach Mallorca. Auch dort werden die schwarz-weißen Farben in den kommenden Tagen bestens vertreten sein.