Dotternhausen Weihnachtszauber mit Märchen und Musik

Um 14 Uhr beginnt der Christbaumverkauf, der Weihnachtszauber startet um 15 Uhr. Die Aussteller bieten Holzspielzeug und -dekoartikel, handgefertigte Schmuckstücke, Mützen, Halstücher und Liköre an.

Am Nachmittag öffnet die Kinderbackstube der Bäckerei Milles. Die Märchenerzählerin Sigrid Maute will im Kindergarten die kleinen Besucher in ihren Bann ziehen, und das Eltern-Kind-Turnen tritt auf. Eine Bläsergruppe des Musikvereins spielt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Im Weihnachtsdorf gibt es deftige Leckereien, Süßspeisen und warme Getränke. Das Sportheim hat geöffnet. Eine Tombola rundet den Weihnachtszauber ab.

"Wir haben 2009 überlegt, wie wir eine Veranstaltung durchführen können, ohne den anderen Vereinen in die Quere zu kommen. So ist der Weihnachtszauber entstanden", sagt Thomas Ritter. Er war damals Vorsitzender des SV. Dass die Fußballabteilung zeitgleich einen Hallenspieltag im Jugendfußball durchführt, stelle den Verein vor logistische Herausforderungen. "Es gehört eine Portion Mut zum Risiko dazu", betont der heutige Vorsitzende Elvir Mustafic, der sich mit Frank Schneider um den sportlichen Teil kümmert.