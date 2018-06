Dotternhausen Viele Helfer beim Fest im Einsatz

So gibt es das Team Sport mit Abteilungsleiter Timo Ringwald, das den sportlichen Bereich organisiert – angefangen von den Jugendturnieren über das AH-Turnier bis hin zur wirtschaftlichen Organisation des Einlagespiels mit dem Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen. Des Weiteren kümmern sich die Mitglieder um den Lehner-Elfmeter-Cup, der am Samstag, 21. Juli, ab 17 Uhr stattfindet. Preisgelder in Höhe von mehr als 500 Euro warten auf die Teams. Anmeldungen sind per E-Mail unter 100jahre@svdotternhausen.de möglich.

Dem Team obliegt auch die Zusammenstellung der Bezirksauswahl, die gegen die Erste des SVD am Sonntag, 22. Juli, ab 18 Uhr antritt. Gecoacht wird die Bezirkself von Markus Helber, Trainer des TSV Trillfingen.

Einen undankbaren Job haben die Vorsitzenden Thomas Ritter und Michael Ruoff sowie Schriftführer Ingolf Hoch: Sie kümmern sich um die Suche nach tatkräftigen Helfern – etwa für die Bewirtung im 1500 Personen fassenden Zelt.