Dotternhausen Plettenberg-Beschluss ist vorerst untersagt

Dotternhausen/Sigmaringen - Stopp: Das Verwaltunsggericht Sigmaringen hat es der Dotternhausener Bürgermeisterin Monique Adrian für die am Mittwoch anberaumte Gemeinderatssitzung untersagt, über den neuen Vertrag mit der Firma Holcim über den Kalksteinabbau auf dem Plettenberg in Dotternhausen beraten und beschließen zu lassen. Damit verbucht Siegfried Rall einen vorläufigen Erfolg mit seinem entsprechenden Eilantrag, den er am Montag eingereicht hatte. Endgültig entschieden, ob und wann der Dotternhausener Gemeinderat über den neuen Vertrag entscheiden kann, ist aber noch nicht.