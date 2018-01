Dotternhausen "Unglaublich, was Sie alles bewegt haben"

Wie Ritter betonte, gehörte Drißner von 1986 bis 2015 dem Kirchengemeinderat an, ab 1996 sogar als stellvertretende Vorsitzende. Die neue Innengestaltung der Kirche fiel damit ebenso in diese Zeit wie eine Vielzahl von Neuerungen, für die sie und ihr Mann verantwortlich waren. Man könne sich nicht vorstellen, welcher Zeitaufwand hinter solch einer Renovierung stecke, betonte Ritter. Ritters Dank im Namen der Kirchengemeinde und den Vereinen ging an die ganze Familie. Pfarrer Johannes Holdt ging auf die Dienste und vielfältigen Aufgaben eines Mesners ein. Jahrzehntelang habe die scheidende Mesnerin in der Dotternhausener St. Martins-Kirche für einen würdigen Gottesdienst gesorgt. Manfred Heinzler, Vorsitzender des Mesnerverbandes im Dekanat Balingen, betonte, dass Drißner vieles in ihrem langjährigen Dienst gesät hätte. Beim Mesnertag 1992 in Giengen/Brenz wurde sie sogar in den Diözesenvorstand gewählt, dem sie 20 Jahre lang angehörte.

Es sei nicht leicht gewesen, eine Nachfolgerin für das Amt der Mesnerin zu finden, so Lothar Ritter abschließend. Daher freue es ihn und den Kirchengemeinderat umso mehr, dass sich Rebecca Müller aus Dotternhausen bereit erklärt hat, in die Fußstapfen von Drißner zu treten.