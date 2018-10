Dotternhausen Stöbern, Schmökern, Verweilen

Durch die zunehmende Veränderung der Schülerschaft werde es immer wichtiger, für die verschiedenen Sprachprofile eine Förderung zu etablieren, heißt es. Daher biete Simone Gerhardt seit dem Schuljahr 2017/18 eine zusätzliche Sprach- und Leseförderung an. Einzeln oder in Kleingruppen würden die Kinder gezielt gefordert und gefördert. Dafür biete das Lesezimmer nun optimale Voraussetzungen, um in einer angenehmen Atmosphäre zu arbeiten. Das Team der Schlossbergschule bedankte sich beim Förderverein für die großzügige Unterstützung.