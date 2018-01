Dotternhausen. Die Dotternhausener Sternsinger sammeln 3185,48 Euro für benachteiligte Kinder. Sie zeigten den Besuchern im Gottesdienst, wie hart Kinder in Indien und weltweit teilweise arbeiten müssen. Musikalisch wurde der Gottesdienst durch Lisa Simonis und Fabio Merz umrahmt. Anschließend wurden die Kinder und Jugendlichen durch Diakon Stephan Drobny gesegnet und in die Gemeinde entsandt. 37 Mädchen und Jungen sowie neun erwachsene Begleiter waren von Haustür zu Haustür unterwegs zu den Menschen. Und das Ergebnis ihres Engagements unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit" kann sich sehen lassen: 3100,48 Euro kamen zusammen. Die Leiterin Simone Simonis war von der Beteiligung und der Begeisterung der Kinder und Jugendlichen überwältigt: "Dass so viele helfen wollen – unfassbar."