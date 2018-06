Dotternhausen Stein und Menschen bergauf, bergab

Laut Haasis werden künftig mehr Loren als bislang unterwegs sein, allerdings sei deren Fassunsvermögen geringer. Trotzdem werde die Leistung so erhöht, dass künftig keine Wochenend- oder Feiertagsarbeiten mehr ausgeübt werden müssten. An der Gesamtfördermenge – etwa 4000 Tonnen Kalkstein pro Tag – werde sich nichts ändern, versicherte Schillo. Die neue Seilbahn werde zudem deutlich leiser als die jetzige sein, zudem weniger wartungsintensiv – die Probleme mit Schmiersroffen, die auf Wiesen und Felder fallen, dürften also behoben sein. Wie bisher soll auch künftig die Bremsenergie der Seilbahn in Strom umgewandelt werden.

Die Arbeiten und die Inbetriebnahme sind für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Bauzeit des Projekts wird voraussichtlich acht Wochen in Anspruch nehmen, dies während der Revision im Zementwerk. Die Montage der neuen Stützen erfolgt mittels Spezialhubschraubern. Die B 27 als wichtige Verkehrsachse wird nach Angaben von Holcim von den Arbeiten nicht beeinträchtigt.