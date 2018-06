Dotternhausen Sonnwendfeier mit viel Musik

Der Schwäbische Albverein Dotternhausen und das Hüttenteam unter der Leitung von Nadine Bechtold hatten zur "Sonnwendfeier im neuen Gewand" eingeladen. Zahlreiche Besucher feierten an diesem Sommerabend in freier Natur bei Musik, Feuerzauber und gutem Essen. Eine Cocktailbar, ein Weizenbierstand und ein deftiges Vesper waren geboten. Auch durfte die traditionelle Plettenbergwurst in verschiedenen Variationen nicht fehlen. Wer wollte, konnte die Feuerstelle beim Spielplatz benutzen.

Beleuchtete Lampions sowie kleine Schwedenfeuer erhellten den Abend und sorgten für eine tolle Atmosphäre.

Die Albvereins-Vorsitzende Ilse Ringwald begrüßte die Gäste mit dem Sonnwend-Gedicht von Ingrid Herta Drewing: "Mittsommernacht, nun schwindet langsam wieder das Licht bis hin zur Wintersonnenwende. Doch jetzt erklingen Sommers heitre Lieder, der uns beglückt mit seinen Sonnenhänden."