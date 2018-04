Dotternhausen (lh). Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat die Ermittlungen nach einer Strafanzeige wegen einer Rodungsaktion am Plettenberg eingestellt. Im Oktober hatten Mitglieder des Albvereins Dotternhausen und Mitarbeiter der Firma Holcim Gehölz zurückgeschnitten. Darin erblickte der Erstatter der Anzeige eine "strafrechtlich relevante Aktion". Das sieht die Staatsanwaltschaft nicht so: Laut deren Sprecher Markus Engel hat sich nach Prüfung des Sachverhalts herausgestellt, dass diese Rückschnitt-Aktion tatsächlich stattgefunden habe, aber der Eingriff strafrechtlich nicht relevant sei. Der Schutzzweck in den Naturschutz-, Vogelschutz- und FFH-Gebieten sei, so Engel, "nicht nachhaltig gestört".