Dotternhausen Rückblick auf das Sportjahr

Turnierleiter Gerhard Müller stellte die Ergebnisse der Verbandsspiele des Bezirks Alb/Schwarzwald vor. Dotternhausen beteiligte sich in der Spielsaison 2017/2018 mit zwei Mannschaften an den Verbandsspielen des Bezirks. Die erste Mannschaft spielte in der A-Klasse und steht Ende der Saison auf Platz drei. Sie habe den Aufstieg knapp verpasst.