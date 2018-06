Dotternhausen Projekt macht die Natur erlebbar

Dafür hat Andre Baumann, Staatssekretär im Stuttgarter Umweltministerium, den Verantwortlichen ein "Lebensbäumchen" und eine Urkunde überreicht: "Ferien im Jurameer" ist jetzt ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt.

"Sie haben einen hervorragenden Job gemacht, machen Sie weiter so", lobte Holcim-Werksleiter Dieter Schillo Alexandra Kischkel-Bahlo und Hannes Schurr von der Stiftung der Sparkasse sowie Anette Schmid-Röhl, Leiterin des Werkforums in Dotternhausen. Es sei wichtig, "dass sich Kinder in der Natur bewegen und wissen, wo Rohstoffe herkommen", so Schillo.

Landrat Günther-Martin Pauli zeigte sich ebenfalls froh über die Auszeichnung. Auch der Zollernalbkreis mit seinen Städten und Gemeinden sei bemüht, die Biodiversität und das Verständnis für Natutr und Umwelt zu fördern.