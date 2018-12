Dotternhausen Plettenberg: Einwendungen sind bis 25. Februar möglich

Eine Einsichtnahme während der üblichen Dienststunden ist möglich im Landratsamt sowie in den Rathäusern in Dotternhausen, Dormettingen, Ratshausen, Hausen am Tann und in Schömberg. Zudem sind die Unterlagen unter www.uvp-verbund.de/bw einzusehen.

Gegenstand des Holcim-Antrags sind:

die südliche Erweiterung des Steinbruchs um 8,78 Hektar,