Dotternhausen Patrozinium im Zeichen des Kreuzes gefeiert

Dotternhausen. "Im Zeichen des Kreuzes – da wird geholfen" – unter diesem Motto ist der Patrozinium-Gottesdienst der St.-Martinus-Gemeinde gestanden. "Wer ist mein Nächster? Werde ich ihm helfen? Oder gehe ich einfach achtlos an ihm vorbei?": In einem Anspiel brachten es 20 Kinder und Jugendliche auf den Punkt. Was hindert mich am Helfen? Fazit: "Jeder kann, wenn er möchte, zum Helfenden werden. Jeder kann auch St. Martin sein."