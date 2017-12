Dotternhausen Mondstupfer in den Startlöchern

Am Sonntag, 28. Januar, ab 13.30 Uhr nehmen die Dotternhausener Mondstupfer am Narrentreffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg in Neufra teil.

In Dotternhausen ist am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr 20er-Ball in der Festhalle. Am Schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, ist um 10.30 Uhr Schülerbefreiung in der Schlossbergschule. Um 11 Uhr wird der Kindergarten besucht, und um 15 Uhr werden die Narren von Bürgermeisterin Monique Adrian im Dotternhausener Rathaus empfangen. Anschließend ist ein närrischer Nachmittag mit der Seniorenkapelle des Musikvereins Dotternhausen im Foyer des Rathauses.

Am Fasnetssonntag, 11. Februar, 13.30 Uhr startet der Fasnetsumzug im Heimatort, begleitet vom Musikverein Dotternhausen. Danach ist närrisches Treiben in der Festhalle mit Prämierung aller Wagen und Gruppen.

Am Fasnetsmontag, 12. Februar, ist Bärentreiben im Ort. Am Fasnetsdienstag, 13.30 Uhr, startet der Kinderumzug, anschließend findet ein närrischer Kindernachmittag mit Programm unter Mitwirkung des Musikvereins in der Festhalle statt mit Ziehung der Gewinner der Fasnetslotterie.

Um 18 Uhr findet die traditionelle Beerdigung des Mondstupfers statt.