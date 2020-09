Dotternhausen Modernisierung der Holcim-Seilbahn startet

Sicherheit sei das oberste Gebot bei einem solchen Unterfangen, betont Massini. "Immer wenn der Helikopter Last am Hacken hat, muss darunter frei sein." Das hat zur Folge, dass die B 27 den Großteil des Tages durch ein Ampelsystem und zusätzlichen Barrieren gesteuert wird. Darüber hinaus sind Dutzende Ehrenamtliche im Einsatz. Sie besetzen insgesamt 40 Sicherheitspositionen und überwachen, ob alles abläuft wie geplant. Auf dem 66 Meter hohen Silo auf dem Werksgelände stehen Mitarbeiter der Flugsicherung, die das Geschehen mittels Ferngläsern genau überwachen und die jeweiligen Starts und Landungen steuern. Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Aus Sicherheitsgründen werden darüber hinaus bis Ende Oktober die Wanderer am Plettenberg auf andere Wege gelotst.

In Zukunft können mit der Seilbahn auch Personen transportiert werden

Ziel des ganzen Projekts ist es die Seilbahn zu modernisieren. Holcim investiert hierfür rund zwölf Millionen Euro.

Die neue Seilbahn erhält aber nicht nur neue Masten, sie wird auch nach Personensicherheitsstandards gebaut. Das bedeutet, dass in Zukunft auch Personen transportiert werden können. Als Beispiel nennt Massini das Sicherheitspersonal, welches jeden Morgen auf den Berg gebracht werden muss. Massini betont, dass die Privatsphäre der angrenzenden Gärten hierbei nicht verletzt werde: "Solange sich die Gondel über den Gärten befindet, schließen sich automatisch die Rollos."

Die neue Seilbahn wird über 134 Loren verfügen und hat eine Förderkapazität von 450 Tonnen pro Stunde. Die Berg- und Talstation werden am selben Ort bleiben - im Innern allerdings völlig umgebaut. "Die neue Seilbahn bringt uns mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit", freut sich Massini. Die Bremsenergie der vom Berg ins Tal führenden Loren wird für die Erzeugung von CO2-freien Strom genutzt.

Die letzte Fahrt der alten Seilbahn fand am 3. September statt. Der Regelbetrieb der neuen Seilbahn ist ab dem 2. November 2020 geplant.