Dotternhausen Mitreißende Reise durch die Welt der Musik

Die beiden Jugendkapellen und die Aktiven boten in der Festhalle ein Programm, das unter dem Motto "Musical-Klassiker" stand.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Tanja Kammerer trat die Jugendkapelle II unter der Leitung von Frank Schnell auf und eröffnete den Abend mit dem "Celebration March" und "The Music Mill". Sicher und gekonnt spielte das Orchester auch die Kompositionen "Chinaman in Paris" und "WWW.BANDTIME.COM".

Die Jugendkapelle I unter der Leitung von Dominik Bach entführte das Publikum mit "Conquest of Paradise" und "Galapagos" in die Welt der Filmmusik. Die Jugendkapelle zeigte, dass sie einige hochkarätige Musiker in ihren Reihen hat. Mit einem weiteren Stück nahm die Jugendkapelle die Zuhörer mit in die Traumwelt von "Tabaluga" von Peter Maffay.