„Wir haben uns gefragt, wie wir uns verstärken können. Es sollen junge und ehrgeizige Spieler sein, wir wollen kommende Saison oben angreifen“, erklärte Marius Oberle vom SV Dotternhausen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mit vier Neuzugängen, die in dieser Spielzeit allesamt oberhalb der Bezirksliga agiert haben, dürfte dieses Vorhaben realistisch sein. So ist es dem SVD unter anderem gelungen, Torjäger Anes Kljajic unter den Plettenberg zu lotsen. Dieser war in den vergangenen Jahren der Torgarant schlechthin beim TSV Frommern und traf auch in der Landesliga immerhin zwölf Mal. Für ihn ist es seine erste Station außerhalb seines Heimatvereins. „Es war Zeit für einen Tapetenwechsel und eine neue sportliche Herausforderung. Die Gespräche waren sehr gut“, so Kljajic. Einen Anteil habe auch SVD-Spieler Rico Strobel gehabt, der ein guter Kumpel von Kljajic ist. Oberle, der federführend für die Kaderplanung verantwortlich ist, meint schmunzelnd: „Rico war eine starke Unterstützung.“

Lesen Sie auch

Auch Capol kommt

Ebenfalls aus Frommern kommt Yannick Capol. „Ich war hier schon ein paar Mal im Gespräch und wohne auch in Dotternhausen. Dieses Mal hat es gepasst“, bekennt der 25-Jährige. Mit Connor Hertrich kommt zudem ein „alter Bekannter“ zurück. Bereits vor seiner Zeit beim TSV Straßberg spielte er in Dotternhausen. „Ich bin demnächst mit dem Studium fertig und habe dann auch keine Zeit mehr, so lange ins Training zu fahren. Ich habe Freunde in der Mannschaft und will mit dem Team definitiv um den Aufstieg mitspielen“, so Hertrich.

Letzter Neuzugang im Bunde ist Fabian Zirkel. Der 19-Jährige verbrachte seine erste Saison im Aktivenbereich bei der TSG Balingen II. Der technisch starke Mittelfeldspieler wurde in der Verbandsliga sieben Mal eingewechselt und meint: „Wir haben viel darüber gesprochen, wie das Team Fußball spielen will und was sie von mir erwarten. Das hat gut übereingestimmt.“ Im Gegenzug werden Tim Haselmaier, Thomas und Maximilian Geiger sowie Julian Häring den Verein verlassen. „Die Abgänge sind nachvollziehbar und das war auch alles im Guten“, erklärt Oberle und fügt hinzu. „Wir wollten die Stabilität im Kader beibehalten und haben darauf geschaut, das die neuen Spieler hier schon Anknüpfungspunkte haben.“

Auch 2. Mannschaft verstärkt sich

Zur 2. Mannschaft stoßen übrigens Simon Weckenmann (SV Heselwangen) und Torhüter Kyle Henselmann (SV Affstätt) dazu.