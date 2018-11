Dotternhausen Klarinetten erklingen mit weichen Tönen

Das Klarinettenquartett Blattspiel wurde 2014 an der Musikhochschule Mannheim von den vier Klarinettenstudentinnen Maria Schöne, Sarah Geiger, Julia Hock und Laura Kettenring gegründet. 2015 verließ Hock das Quartett. Ihren Posten übernahm Johanna Reissfelder. Sarah Geiger ersetzte an diesem Konzertabend Klarinettist Max Broichhaus.

Das Repertoire der Musiker deckt eine große Bandbreite ab, so standen neben Orginalliteratur für Klarinettenquartett auch Arrangement von klassischen und modernen Werken, aber auch Jazz und Unterhaltungsmusik auf dem Programm, durch das gekonnt Klarinettistin Maria Schöne, die Tochter von Musikdirektor Thomas Wunder, führte.

Einfühlsam leitete das Quartett mit den Klarinettisten des Musikvereins mit dem Stück "Land of Hope and Glory" in den Konzertabend ein. Dann spielten die Klarinettistinnen die Stücke "Scherzetto-Pavane-Gopak" und "Balkanesca", bevor sie mit "Rather Be" fortfuhren. Eine musikalische Bereicherung war Fabian Hils vom MV Dotternhausen, der das Quartett mit dem Schlagzeug begleitete.