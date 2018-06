Die Jüngsten des Musikvereins Dotternhausen haben sich am Sonntag auf der Bühne präsentiert. In der musikalischen Früherziehung, in der Rasselbande, finden Kinder Zugang zur weiten Welt der Musik. Gemeinsam werden Klänge, Rhythmus und Harmonie entdeckt. Der Auftritt gab Einblick in den Unterricht und zeigte, welche musikalischen Erfahrungen die Kinder machen. Bei den Flötengruppen geht es darum, erste komplexe Melodien zu zaubern und nach Noten zu spielen. Eine Blockflöte ist ein gutes Einstiegsinstrument, das den Weg für das spätere Instrument im Orchester vorbereitet. Ab der dritten Klasse haben die Kinder die Möglichkeit, in der Bläserklasse mitzuwirken. Im Klassenverbund lernen sie auf spielerische Art das Musizieren in der Gruppe. Foto: Privat