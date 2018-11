Dotternhausen Jugendliche pflanzen Obstbaum

Mit dem Zitat "Planst du in Jahren, so pflanze Getreide. Planst du in Jahrzehnten, so pflanze Bäume" stieg Obstbaumfachwart Rolf Schatz in das Thema ein. Die Teilnehmer waren mit Eifer bei der Sache und legten unter fachlicher Pflanzanleitung selbst Hand mit an.

Erste Maßnahme war das Herstellen eines Pflanzlochs, das mindestens doppelt so groß sein sollte wie das Wurzelvolumen des Jungbaums. Die Verwendung eines Drahtkorbs sei bei Wühlmausproblemen unabdingbar, und die Bäume sollten wegen des Winddrucks einen Pfahl erhalten.

Der Baum sollte so gepflanzt werden, dass sich die Veredelungsstelle etwa handbreit über dem Boden befinde, erläuterte Schatz. Nicht vergessen werden sollte ein richtiger Wurzelschnitt sowie das Angießen nach der Pflanzung, um die Wurzeln gut einzuschlämmen.