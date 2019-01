Dotternhausen Jugendarbeit genießt hohen Stellenwert

Die Vorsitzende Tanja Kammerer verdeutlichte anhand von Zahlen und Fakten die Stärke des Musikvereins: Dieser zählt 209 aktive Musiker, davon 104 unter 18 Jahre. 330 passive Mitglieder gehören dem MVD an und 108 junge Menschen werden musikalisch ausgebildet. Das aktive Orchester bestehe aus 81 Musikern, die Seniorenkapelle aus 20.

Im Rückblick erinnerte Kammerer an die Höhepunkte im vergangenen "Jahr der Gefühle" mit drei großen Konzerten. Sie ließ auch die Aktivitäten des Nachwuchses Revue passieren. Die musikalischen Fortbildungen im MVD seien mit dem Ablegen verschiedener D-Prüfungen durch Jungmusiker erfolgreich gewesen.

Im Jubiläumsjahr stehe jeden Monat ein besonderer Moment der Begegnung an, so die Vorsitzende. Ein Wermutstropfen: Musikdirektor Thomas Wunder wird in diesem Jahr als Dirigent der Aktiven Kapelle ausscheiden.