Dotternhausen Jonglage und Comedy

Friedrich Blank, Geschäftsführer der EC Bioenergie, und der Betriebsleiter Sven Antica hatten sich mit ihrem Team ein eindrucksvolles Rahmenprogramm einfallen lassen. Auch Kooperationspartner von "wohl und warm" berieten Interessierte vor Ort. Darüber hinaus konnten sich die Besucher bei Führungen durch das Holzpelletswerk über den Herstellungsprozess der klimafreundlichen Holzpellets und Bio-Briketts informieren.

Am Nachmittag verstand es das Duo Jomamakü, die Besucher in die Welt der Jonglage mit Comedy, Gaukelei und Fantasie zu entführen. Nach Einbruch der Dunkelheit zogen die Künstler das Publikum mit einem Feuerspektakel aus poetischen Bildern, Fackel- und Kettenschwingen in den Bann und faszinierten mit Komik und Jonglage. Ein Flammenmeer aus Feuerskulpturen und eine Feuerorgel beendeten das Spektakel.

Das Werk mit einer Produktionsmenge von rund 45 000 Jahrestonnen und der regenerativen Stromerzeugung aus dem Biomasseheizkraftwerk gehört seit 1. August 2015 zur EC-Bioenergie-Gruppe.