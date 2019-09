Dotternhausen Holcim-Vertrag wird neu verhandelt

Zuvor hatte der Gemeinderat als Standort für die Messung von Luftschadstoffen hinsichtlich des erhöhten Einsatzes von Ersatzbrennstoffen im Zementwerk den Bereich Brühl-Kreuzwiesen vorgeschlagen. Scherer beantragte, dass neben Stoffen wie Thalium, Quecksilber, Arsen, Blei und Chrom auch Furane und Dioxine gemessen werden sollten, "um die Bürger zu beruhigen". Auch werden an verschiedenen Stellen Bodenproben auf Schadstoffe untersucht – so in Dotternhausen und Schömberg. Der in Dormettingen vorgesehene Referenzstandort lehnte der Rat ab. Dieser solle mindestens fünf Kilometer entfernt vom Werk eingerichtet werden.