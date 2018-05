Dotternhausen Holcim bietet Führungen an

Treffpunkt ist das Werkforum

Die Teilnehmer können sich auf dem Plettenberg dann auch ein Bild von den bisherigen Rekultivierungsmaßnahmen machen. Besichtigungen auf dem Plettenberg sind am Mittwoch, 6. Juni, am Dienstag, 12. Juni, sowie am Donnerstag, 28. Juni. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr das Werkforum. Das Zementwerk kann am Montag, 28. Mai, am Montag, 25. Juni, sowie am Dienstag, 24. Juli, besichtigt werden. Treffpunkt ist um 18 Uhr das Werkforum.

Festes Schuhwerk sei erforderlich, teilt der Veranstalter mit. Das Mindestalter der Teilnehmer ist zwölf Jahre. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 07427/790 oder per ­E-Mail an karin.renner@ lafargeholcim.com.