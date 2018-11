Dotternhausen "Hirsch" ab Dezember wieder offen

Dotternhausen. Seit Ende Mai des vergangenen Jahres war der "Hirsch" in der Hauptstraße 74 geschlossen. Nun kehrt wieder Leben in das Traditionsgasthaus ein, das es seit Ende des 18. Jahrhunderts gibt.

Nadine Bechtold (43) kommt aus Dormettingen und ist in der Region als Wirtin der Plettenberghütte bestens bekannt, die sie im März 2017 übernommen hatte. "Dort ändert sich am Betrieb nichts", sagt sie. Auch weiterhin sei ganzjährig an Sonn- und Feiertagen offen.

Parallel dazu führt das Ehepaar nun den "Hirsch", der außer dienstags täglich geöffnet sein wird. Warme Küche gibt es bis 21.30 Uhr. Der gelernte Koch Frank Bechtold (48) setzt auf regionale und saisonale Speisen: "Wir sind bestrebt, eine Speisekarte anzubieten, die für jeden etwas bereithält." Neben Klassikern wie Schnitzel, Rostbraten und Steaks setzen die Bechtolds vor allem auf eine "gut bürgerliche, schwäbische Küche". Nadine Bechtold: "Wir bieten auch Speisen an, die man nicht überall bekommt." So können sich die Gäste im "Hirsch" unter anderem mit Ochsenbrust, Schweinebäckle, Rindsrouladen und Wild verwöhnen lassen. Frank Bechtold möchte zudem die Speisekarte saisonal variieren: etwa zur Spargelzeit. Für die kleinen Besucher gibt es spezielle Gerichte. Er betont, dass er neben Bier einer regionalen Brauerei und anderen Getränken ausschließlich Weine aus Deutschland serviere. "Wer zum Essen einen passenden Wein sucht, wird natürlich auch beraten. Das gehört zum Service dazu."