Dotternhausen Große Parteien offenbaren bei Abstimmung Doppelmoral

So wurden auf dem 8,6 Hektar großen Gelände umfangreiche Rodungen durchgeführt. Es wurden seltene Fauna und Flora zerstört. Büsche, die den geschützten Vögeln zum Brüten dienten, wurden herausgerissen. Und der Rest der Vögel wurde durch Sprengungen Ende Mai gestört, vertrieben oder getötet.

In der Regionalverbandsversammlung am 5. Juni hat die drei Mitglieder zählende FDP-Fraktion einen Antrag gestellt, der die Versammlung zur Debatte zwang. Der Antrag lautete sinngemäß: Genehmigt werden nur noch 8,6 Hektar, der Rest des Plettenbergs wird sofort unter strengsten Naturschutz gestellt. Es wurde diskutiert und selbst der Landesnaturschutzverband kam zu Wort. Dieser widerlegte das wohl "bestellte" Gutachten und bestätigte das Vorkommen der geschützten Vögel, besonders der Heidelerche. Der Naturschutzverband wurde zwar gehört, aber nicht erhört. So viel zur Beachtung der Natur- und Umweltschutzgesetze.

In der Debatte schlossen sich die Grünen dem Antrag der FDP an und erweiterten diesen aus rechtlichen Gesichtspunkten, so dass nur noch darüber abgestimmt wurde. Der Landrat und seine CDU stimmten dagegen – wie auch die SPD. Dafür stimmten die FDP, die Grünen sowie einige Freie Wähler.