Dotternhausen Gläubige erhalten ein Hoffnungszeichen

Weitere Choräle wie "Nun freut euch, Ihr Christen", "Maria durch ein Dornwald ging", "Engel auf den Feldern singen" und "Ich steh an deiner Krippen hier" gaben dem Weihnachtsgottesdienst eine festliche Note. Zum musikalischen Höhepunkt zählte eine feierliche Bearbeitung von "O du Fröhliche", die von Merz mit seiner klaren Stimme begleitet wurde.

"Am Anfang war das Wort und dieses war bei Gott und das Wort war Gott", betonte Diakon Stephan Drobny. Und weiter: "Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht." Des weiteren ging Drobny in seiner Predigt auf die düstere Zeit ein, Dunkelheit und Kälte, die Angst machen können. "Daher brauchen wir Menschen alle das Licht, welches uns aus der Krippe heraus geschenkt wurde und uns hell macht. Ein Licht an dem wir uns orientieren können und sollen." Es sei ein unfassbares Geschenk Gottes an die Menschen, das Mut mache. Auch Johannes schreibe über das Licht der Welt. Vor ihm, so Drobny, stehe ein brennendes Kerzenlicht, ein Teil des Friedenslichts aus Bethlehem. Gott verteile dieses auf der ganzen Welt, daher strahle dieses auch in Dotternhausen.