Dotternhausen Geiger macht Hattrick perfekt

20 Mitglieder des Fanclubs spielten in zwei Gruppen um den Einzug in die Viertelfinals. In Gruppe A setzten sich Julian Nann, Simon Henle, Jan Mayer und Matthias Winz durch. In der Gruppe B setzten sich Tommy Geiger, und Oliver Denkinger souverän durch. Außerdem qualifizierten sich Dennis Vaas und Volker Senn.

Dennis Vaas zog mit 2:0 gegen Simon Henle durch, ebenso Volker Senn mit 2:0 gegen Matthias Winz. Ebenso locker schafften es Oliver Denkinger gegen Julian Nann und Titelverteidiger Tommy Geiger gegen Jan Mayer.

Im Halbfinale traten Dennis Vaas gegen Tommy Geiger und Volker Senn gegen Oliver Denkinger an. Geiger qualifizierte sich im dritten Durchgang. Im zweiten Halbfinale setzte sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen Senn durch.