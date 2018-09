Dotternhausen Funde geben Einblick in Erdgeschichte

In einem tropischen flachen Meer waren die Tiere und Pflanzen einst zu Hause, insbesondere die vielen Fische von Bolca, deren Vielfalt mit mehr als 300 bisher entdeckten Arten einzigartig ist. Der Referent vom Juramuseum aus Eichstätt forscht seit vielen Jahren am Solnhofener Plattenkalk, der rund 100 Millionen Jahre älter ist als die Kalkschichten von Bolca. Die Fossillagerstätte Bolca und die Familie Cerato hat er viele Male besucht. Mit dem Juramuseum in Eichstätt entstand eine Patenschaft und es entwickelten sich enge Freundschaften.