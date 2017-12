Dotternhausen Für jeden stets ein offenes Ohr gehabt

In Trichtingen wurde Seeburger 1939 geboren, besuchte in Oberndorf das Gymnasium und trat 1957 in den Polizeidienst ein. Nach verschiedenen Stationen in Biberach, Metzingen, Balingen und Rottenburg wurde er 1992 Leiter der Dienststelle der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen in Hechingen mit der Außenstelle Autobahnpolizeirevier in Kisslegg im Allgäu. Diese Aufgabe erfüllte ihn sehr, da er sich im Allgäu immer wohl fühlte.

1963 heiratete er in Dotternhausen seine Frau Paula Seeburger, geborene Uttenweiler. In Dotternhausen lebten sie von Anfang an. Das Ehepaar bekam vier Kinder, Daniel, Christoph, Carolin und Mirjam, und sechs Enkelkinder.

Siegfried Seeburger war 20 Jahre lang Vorsitzender des Liederkranzes Dotternhausen und organisierte viele besondere Konzerte und Projekte.