Dotternhausen Firma Holcim und Gemeinde unterzeichnen Verträge

Laufzeit bis 2046

Als "historisch" bezeichnete Holcim-Werkleiter Dieter Schillo die Vertragsunterzeichnung. Er sei froh, dass mit der Gemeinde eine Einigung erzielt worden sei, auf "Kompromissbasis".

Dadurch sei verhindert worden, dass Holcim eine Lösung außerhalb der Gemeinde suchen müsse. Den positiven Abschluss der Verhandlungen sieht Schillo als klares Bekenntnis des Unternehmens für den Standort Dotternhausen. Nun bestehe Planungssicherheit. Er regte regelmäßige Treffen an, um mit einen "konstruktiven Miteinander" schlüssige Konzepte zu entwickeln, die auch genehmigungsfähig seien.

Schillo bedankte sich bei Amtsverweser Alfons Kühlwein, der bei den Verhandlungen immer wieder die Emotionen herausgenommen habe. "Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft", so der Werksleiter an Kühlwein gerichtet. Für die anwesenden Gemeinderäte hielt Wolfgang Wochner fest, dass die Gremiumsmitglieder "in der Phase der Überzeugung" offen und ehrlich miteinander umgegangen seien. Die Räte waren und seien nicht gegen Holcim, sie hätten aber die Belange der Gemeinde im Blick zu halten. Sein Fazit: "Auf die Vereinbarungen können wir als Gemeinde aufbauen."

Die beiden Vertragspartner weisen in einer gemeinsamen Erklärung darauf hin, dass durch den neuen, inzwischen zwölften Zusatzvertrag zum Abbauvertrag die Gemeinde für die Ausgleichsflächen "eine entsprechende Vergütung" erhalte. Zudem würden in dem Vertrag neben dem Natur- und Artenschutz erstmals sowohl die Modellierung des Bergs als auch die Luftreinhaltung angesprochen.

Mit dem neuen Seilbahnvertrag sei nun ein "zeitgemäßer und rechtlich sehr kompetenter Vertrag entstanden", der eine Laufzeit bis 2046 habe. Auch die Haftungsrisiken für die Gemeinde seien klar definiert und begrenzt. Um das neue Nutzungsentgelt sei lange gerungen worden, es sei zu einem für beide Seiten "gerade noch akzeptablen Kompromiss" gekommen. "Es bieten sich gute Perspektiven sowohl für die Gemeinde als auch für Holcim für die nächsten 25 Jahre", halten die Vertragspartner fest.