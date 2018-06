Dotternhausen Ein besonderer Fußball-Leckerbissen steht Fans bevor

Auf einen Mann freuen sich die Dotternhausener besonders: Ralf Volkwein, Trainer der TSG und früher Erfolgscoach beim Lokalrivalen und Nachbarn TG Schömberg. "Zu der Zeit, als Ralf die TG coachte, waren es spannende Bezirksligaduelle auf Augenhöhe", erinnert sich Daniel Ritter, damals selbst noch Spieler, etwas wehmütig an diese Zeit. Volkwein haben sie in Dotternhausen positiv in Erinnerung: "Ein guter Typ, bodenständig geblieben, dem man den Erfolg in Balingen total gönnt", so der Vize-Vorstand des SV. Auch die Spieler der TSG kennt man in Dotternhausen gut, spielen doch mit Markus Kath und Robin Lorch zwei ehemalige Jugendspieler der Balinger in der Stammelf beim SVD. "Es ehrt uns natürlich, wenn Spieler der TSG ab und an bei unseren Heimspielen auftauchen und zuschauen, zuletzt beim Saison-Finish gegen den SV Erlaheim", sagt Timo Ringwald, der dem Fest-Team "Sport" vorsteht. Der SV Dotternhausen ist für diesen Fußballerleckerbissen bereit und wird der TSG Balingen gegen die Stuttgarter Kickers perfekte Bedingungen bieten, so dass beide ein professionelles Vorbereitungsspiel abliefern können. Es wird bewirtet.