In der Dotternhausener Kirche St. Martinus sind mehr als 40 Sternsinger ausgesandt worden. Diakon Stephan Drobny segnete die Jugendlichen und ihre Utensilien. Der Aussendungsgottesdienst stand unter dem Motto "Wir gehören zusammen" und wurde von Lisa Simonis mit Gesang und Gitarre musikalisch umrahmt. Die Spenden des diesjährigen Sternsinger-Projekts gehen an Kinder und Jugendliche, die in Peru in armen Verhältnissen leben. Die Unterstützung der Kinder sollte daher auch als humanitäre Pflicht angesehen werden, so die verantwortliche Leiterin der Kirchengemeinde Dotternhausen, Simone Simonis. Foto: Schatz