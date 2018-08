Dotternhausen "Die Vorschriften müssen strenger werden"

Die kombinierten Emissionen (Zementofen und Ölschiefer-Verbrennung) des Zementwerks an Schwefeldioxid SO2, Stickoxiden NOx und Kohlenmonoxid CO seien "extrem hoch". Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) habe für Industrie und Gewerbe in Dotternhausen, was weitestgehend mit Holcim gleichzusetzen sei, für das Jahr 2014 SO2-Emissionen von 858 Tonnen ermittelt. Für NOx-Emissionen gebe die LUBW 1185 Tonnen an, die Zahlen für Kohlenmonoxid lauteten 1443 Tonnen. Holcim gebe für alle Emissionen weniger an.