Dotternhausen Das Mini-Turn-Abzeichen erhalten

An mehreren Gerätestationen wie am Rollbrett-Tunnel, auf der schiefen Ebene, beim Hindernislauf, an der Ballstation sowie an den Tauen und Langbänken konnten die Kinder ihre Kondition, Koordination und turnerische Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Beim Absolvieren der Bewegungsaufgaben erhielten die Kinder auf ihrer Laufkarte einen Stempel und errangen nach Abschluss erfolgreich das Mini-Turn-Abzeichen samt Urkunde. Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht überraschten die jungen Sportler, die mit einem selbst gebackenen Hanselmann bedacht wurden. Die jungen SVD-ler stimmten mit dem Lied "Niklaus ist ein guter Mann", das Jenny Schmid auf der Gitarre musikalisch begleitete, auf die Weihnachtszeit ein. Sandra Hoffmann dankte mit einem Gedicht den beiden für ihren Besuch.