Dotternhausen Bürger halten Kopf hin, Behörden ducken sich

Verkehrte Welt: der Gemeinderat (GR) von Dotternhausen will zum wiederholten Male einen Zusatzvertrag mit und zugunsten der Firma Holcim gegen die Interessen der Dorfgemeinschaft durchpeitschen. Das Fatale ist ein in den Vertragsentwürfen enthaltener und somit beabsichtigter späterer Automatismus in Form einer Option für Holcim auf einen weiteren Anspruch von Kalksteinabbau und zwar bis etwa hin zur jetzigen Naturschutzgrenze!