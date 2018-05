Rund 470 000 Euro kostet der Ausbau der Buchenstraße in Dotternhausen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Tief- und Straßenbauarbeiten für 445 700 Euro an die Balinger Firma Stumpp und die Wasserleitung und Installationen für 25 400 Euro an die Firma Eger Rohrleitungsbau aus Albstadt vergeben. Wie Bürgermeisterin Monique Adrian ausführte, liege man mit den Gesamtkosten um rund 80 000 Euro unter der Kostenschätzung. Die Mittel seien im Haushalt finanziert. Sie führte zudem aus, dass das Gremium bereits im Juli 2017 beschlossen habe, die Straße trotz geringerer Zuschussmittel aus dem Ausgleichstock zu sanieren. Die Maßnahme habe sich verzögert, weil die Gemeinde auf die Planungen für die Breitbandverkabelung gewartet habe. Aus diesem Grund, so Adrian weiter, werde sich auch die geplante Sanierung der Haupt- und der Schlossstraße verzögern. Foto: Visel