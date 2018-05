Dotternhausen Breitbandausbau wird nun forciert

Dotternhausen. Und auch die Kosten für diese Infrastruktureinrichtung lassen sich sehen: 5,7 Millionen Euro sind für das Glasfasernetz in der Schlichemtal-Gemeinde veranschlagt, sagte sie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Zudem müssen noch rund 152 000 Euro aufgebracht werden, um eine Lücke in der Backbone-Trasse zu schließen. Abzüglich der Zuschüsse werden an der Gemeinde etwa 127 000 Euro hängen bleiben.

Schnelles Internet ist inzwischen zu einem wichtigen Standortfaktor geworden. So sind die Gemeinden und der Landkreis derzeit dabei, jede Kommune "von zwei Seiten" an die Backbone-Trasse, das Rückgrat des Glasfasernetzes, anzuschließen. Bis zum Jahr 2021 soll diese Aufgabe laut Adrian bewältigt sein.

Parallel geht es in den Gemeinden um die Planung des FTTB-Netzes (Glasfaser bis an jedes Gebäude). Diese Planungen seien langwierig und schwierig. So werde für jede Gemeinde ein Bauzeitenplan erarbeitet. Dieser, so die Bürgermeisterin, müsse durch die Gemeinderäte bestätigt werdne, damit die Kommunen an der gemeinsamen Netzbetrieberausschreibung teilnehmen können.