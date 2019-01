Dotternhausen "Berg schnell wieder zurückgeben"

Elisabeth Menholz legte großen Wert auf die Feststellung, dass die rekultivierte Fläche bis 2029 wieder öffentlich zugänglich zu machen sei: "Wir wollen den Bürgern ein Stück des Bergs schnell wieder zurückgeben." Ob dies bis dahin klappt, wollte Schillo nicht versprechen. Unter anderem spiele auch die Konjunktur eine Rolle: "Da gibt es viele Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben." Trotzdem sei er relativ sicher, dass dieser Zeitplan eingehalten werden könne.

Auf Antrag von Markus Schnekenburger wurde in die Stellungnahme der Gemeinde noch mit aufgenommen, dass der Abbau der Südkulisse zwingend von der bis dahin vorgenommenen Rekultivierung abhängig zu machen sei. Sein Appell: "Die Natur und Umwelt haben Priorität". Schillo betonte in diesem Zusammenhang, dass man diese Kulisse so lange wie möglich erhalten wolle. Dies sei ein Zugeständnis für die Gemeinde Hausen am Tann.

Die Frage von Dieter Uttenweiler nach der Auswahl der Gutachter beantwortete er so: "Ich habe keinen von diesen gekannt. Wir haben uns von Behörden beraten lassen." Weitere Fragen der Gemeinderäte betrafen den Verzicht von Holcim auf eine Abbaufläche von 0,7 Hektar, die Rekultivierungsarbeiten, das zur Verfüllung notwendige Schottermaterial, die Einbindung der betroffenen Gemeinden in die Rekultivierungsmaßnahmen, den Einsatz der Großmaschinen sowie die Ökopunkte.

Diese Ökopunkte, informierte Schillo, habe die Firma über Jahre durch die Schaffung von Biotopen rund ums Zementwerk angesammelt. "Den Schutz der Natur nehmen unsere Mitarbeiter sehr ernst. Wir freuen uns über jede Kreuzkröte, die sich inzwischen auf dem Plettenberg angesiedelt hat."

Weil durch die Rekultivierung des Abbaugebiets die Eingriffe in die Natur nicht vollständig ausgeglichen werden können, kann das verbleibende Defizit von 276 389 Ökopunkten über das Ökokonto von Holcim kompensiert werden. Damit, so heißt es in der Umweltverträglichkeitsprüfung, sei die "Umweltverträglichkeit gegeben".