Die Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen des Regierungspräsidiums Tübingen beginnt noch dieses Jahr mit der Planung der beiden Straßenprojekte Dotternhausen-Balingen und Ortsumgehung Schömberg im Zuge der B 27. Die beiden Vorhaben sind Bestandteil im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen.

Zum Planungsbeginn möchte die Mobilitätsabteilung in einer öffentlichen Informationsveranstaltung alle Interessierten über den weiteren Planungsprozess informieren und einen Ausblick auf die nächsten Schritte geben. Das RP Tübingen lädt Interessierte zur öffentlichen Informationsveranstaltung am Montag, 9. Dezember, um 19 Uhr in die Stauseehalle in Schömberg ein. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltung werden die beiden Projekte des Bedarfsplans und der Planungsprozess vorgestellt. Die Bürger haben die Möglichkeit Fragen zu stellen.